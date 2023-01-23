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ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 17:16

Європейський Союз у понеділок схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, пише "Європейська правда".

Домовленість про сьомий транш допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За словами дипломата ЄС, пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро був схвалений разом з додатковими 45 мільйонами на нелетальне обладнання для військової тренувальної місії ЄС в Україні. 

Два інших джерела після переговорів міністрів за зачиненими дверима підтвердили цю інформацію.

Як повідомлялося, Угорщина вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні ніякого озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.

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Теми: ЄСУкраїнагрошівійна
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