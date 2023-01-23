ЕС одобрил 500 млн евро военной помощи для Украины и 45 млн для тренировочной миссии - СМИ

Европейский Союз в понедельник одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который направляется на военную помощь Украине.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, пишет "Европейская правда".

Договоренность о седьмом транше помощи была достигнута во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам дипломата ЕС, пакет помощи в размере 500 миллионов евро был одобрен вместе с дополнительными 45 миллионами на нелетальное оборудование для военной тренировочной миссии ЕС в Украине.

Два других источника после переговоров министров за закрытыми дверями подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.

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