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ЕС одобрил 500 млн евро военной помощи для Украины и 45 млн для тренировочной миссии - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 16:16

Европейский Союз в понедельник одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который направляется на военную помощь Украине.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, пишет "Европейская правда".

Договоренность о седьмом транше помощи была достигнута во время встречи 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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По словам дипломата ЕС, пакет помощи в размере 500 миллионов евро был одобрен вместе с дополнительными 45 миллионами на нелетальное оборудование для военной тренировочной миссии ЕС в Украине. 

Два других источника после переговоров министров за закрытыми дверями подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

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До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде" высказал мнение, что Венгрия не сможет неограниченно шантажировать весь Евросоюз своим правом вето в совместных решениях - в частности, касающихся Украины.

Темы: ЕСУкраинаденьгивойна
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