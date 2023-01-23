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Молдова проведе військові навчання на всіх полігонах країни

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 18:14
президент Молдови МАЙЯ САНДУ, ФОТО NEWSMAKER

На всіх полігонах Національної армії в Молдові з 24 січня до 4 лютого пройдуть тактичні навчання, у яких візьме участь понад 400 військових. 

Про це 23 січня повідомило міністерство оборони, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У міністерстві уточнили, що заплановані навчання відбудуться з використанням наявної у Національної армії військової техніки. Для навчань використають усі полігони військових гарнізонів у країні. 

"Мета навчань - оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців - і строковиків, і контрактників", - зазначили у відомстві.

Згідно зі сценарієм міністерства, військові повинні будуть виконувати різні завдання з використанням військової техніки, надавати першу допомогу, і відпрацювати дії в умовах хімічної атаки.

Водночас у міністерстві наголосили, що проводять навчання відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік, і вони не пов'язані із ситуацією в регіоні та війною в Україні.

"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних і південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки", - попередили в міністерстві оборони.

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Теми: МолдовавійнаокупаціяРосія
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