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Молдова проведет военные учения на всех полигонах страны

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 17:14
Молдова проведет военные учения на всех полигонах страны
президент Молдовы МАЙЯ САНДУ, ФОТО NEWSMAKER

На всех полигонах Национальной армии в Молдове с 24 января по 4 февраля пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных. 

Об этом 23 января сообщило министерство обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В министерстве уточнили, что запланированные учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране. 

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"Цель учений - оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих - и срочников, и контрактников", - отметили в ведомстве.

Согласно сценарию министерства, военные должны будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.

В то же время в министерстве подчеркнули, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

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"Во время учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - предупредили в министерстве обороны.

Темы: МолдовавойнаоккупацияРосcия
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