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ЄС планує провести в Туреччині саміт про війну в Україні перед річницею вторгнення

Євген КізіловПонеділок, 23 січня 2023, 18:32

Голова представництва Європейського Союзу в Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут у понеділок оголосив, що 22 лютого в Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди річниці активної фази російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.

Він зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни Росії проти України, будуть запрошені представники Києва та Анкари.

"Це – також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року, початок російської агресії, став вирішальним моментом в європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія", – сказав посол ЄС журналістам.

"Часто говорять, що 11 вересня стало переломним моментом в історії американської безпеки. 24 лютого 2022 року, я б сказав, є подібною важливою ситуацією для європейської безпеки. На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами європейського континенту", – додав він.

В грудні глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд України прагне до кінця лютого 2023 року провести саміт щодо запропонованої Києвом "формули миру", а в ролі посередника розглядається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Пізніше посол України в Анкарі Василь Боднар повідомив, що саміт миру, проведення якого раніше анонсував офіційний Київ, може відбутися 24 лютого в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

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Теми: ЄСТуреччинаУкраїнавійна
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