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ЕС планирует провести в Турции саммит о войне в Украине перед годовщиной вторжения

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 18:32

Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", слова Майера-Ландрута цитирует турецкое агентство Anadolu.

Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться "геополитические и экономические последствия" войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Анкары.

"Это - также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история - это наша общая география", - сказал посол ЕС журналистам.

"Часто говорят, что 11 сентября стало переломным моментом в истории американской безопасности. 24 февраля 2022 года, я бы сказал, является подобной важной ситуацией для европейской безопасности. На нашем континенте идет война, жестокая большая война, война с последствиями далеко за пределами европейского континента", - добавил он.

В декабре глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство Украины стремится до конца февраля 2023 года провести саммит по предложенной Киевом "формуле мира", а в роли посредника рассматривается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Позже посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что саммит мира, проведение которого ранее анонсировал официальный Киев, может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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С мирным планом Владимира Зеленского, состоящим из 10 пунктов, можно ознакомиться по ссылке.

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Темы: ЕСТурцияУкраинавойна
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