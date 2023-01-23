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Латвія вимагає у посла Росії покинути країну до 24 лютого

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 19:56

Латвія вимагає, щоб російський посол залишив країну до 24 лютого.

Про це повідомило МЗС країни, пояснюючи рішення щодо пониження дипломатичних відносин з РФ, пише "Європейська правда".

"Посол Росії повинен залишити Латвію до 24 лютого 2023 року. Так само посол Латвійської Республіки в Росії залишає Росію до 24 лютого", - сказано у повідомленні міністерства.

Раніше у понеділок посол Росії був повідомлений про рішення латвійської сторони знизити з 24 лютого рівень свого дипломатичного представництва в Росії до рівня тимчасового повіреного у справах.

У МЗС додали, що рішення ухвалене з огляду на те, що Росія продовжує розпочату 24 лютого 2022 року повномасштабну військову агресію проти України, а також на знак солідарності з Естонією та Литвою.

Росія ухвалила рішення знизити рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасового повіреного у справах, у зв'язку з чим послу Естонії в РФ Маргусу Лайдрі наказано покинути Росію до 7 лютого 2023 року.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу після цього заявив, що закличе країни-члени ЄС дотримуватися принципу паритетності в дипломатичних відносинах із Росією, згідно з яким кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою.

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Теми: ЛатвіяРосіядипломатичні відносини
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