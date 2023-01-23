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Латвия требует у посла России покинуть страну до 24 февраля

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 18:56

Латвия требует, чтобы российский посол покинул страну до 24 февраля.

Об этом сообщил МИД страны, объясняя решение о понижении дипломатических отношений с РФ, пишет "Европейская правда".

"Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Также посол Латвийской Республики в России покидает Россию до 24 февраля", - говорится в сообщении министерства.

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Ранее в понедельник посол России был уведомлен о решении латвийской стороны снизить с 24 февраля уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.

В МИД добавили, что решение принято ввиду того, что Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года полномасштабную военную агрессию против Украины, а также в знак солидарности с Эстонией и Литвой.

Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу после этого заявил, что призовет страны-члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому количество дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

Темы: ЛатвияРосcиядипломатические отношения
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