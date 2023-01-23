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Дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив тестовий політ

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 21:02
скриншот

Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ.

Джерело: Baykar Makina у TwitterМілітарний

Дослівно: "Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага".

Деталі: Kizilelma – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Дрон оснащений українським двигуном.

Проєкт розробки цього безпілотного літака фінансує компанія BAYKAR. Він має стати основою морської авіації турецького флоту.

Раніше Мілітарний повідомляв, що перший успішний тестовий політ цього літального апарату в грудні 2022 року.

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Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina.

Приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:

  • Вантажопідйомність – 1500 кг;
  • Максимальна злітна вага – 6000 кг;
  • Силова установка – 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000;
  • Максимальна швидкість – 900 км/год;
  • Крейсерська швидкість – 740 км/год;
  • Бойова дальність – 930 км;
  • Час польоту – 5 годин;
  • Стеля – 12 000 м;
  • Робоча висота – 10 668 м.

Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.

MIUS-A планують оснастити українським двигуном АІ-25ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.

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Теми: Туреччинабезпілотники
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