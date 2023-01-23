Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив тестовий політ

Альона Мазуренко Понеділок, 23 січня 2023, 20:02
Дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив тестовий політ
скриншот

Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ.

Джерело: Baykar Makina у TwitterМілітарний

Дослівно: "Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага".

Реклама:

Деталі: Kizilelma – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Дрон оснащений українським двигуном.

Проєкт розробки цього безпілотного літака фінансує компанія BAYKAR. Він має стати основою морської авіації турецького флоту.

Раніше Мілітарний повідомляв, що перший успішний тестовий політ цього літального апарату в грудні 2022 року.

Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina.

Приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:

  • Вантажопідйомність – 1500 кг;
  • Максимальна злітна вага – 6000 кг;
  • Силова установка – 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000;
  • Максимальна швидкість – 900 км/год;
  • Крейсерська швидкість – 740 км/год;
  • Бойова дальність – 930 км;
  • Час польоту – 5 годин;
  • Стеля – 12 000 м;
  • Робоча висота – 10 668 м.

Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.

MIUS-A планують оснастити українським двигуном АІ-25ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.

Теми: Туреччинабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: