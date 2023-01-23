Дрон Bayraktar Kizilelma з українським двигуном успішно завершив тестовий політ
Турецький бойовий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma успішно завершив другий тестовий політ.
Джерело: Baykar Makina у Twitter, Мілітарний
Дослівно: "Випробування Bayraktar Kızılelma тривають. Перший безпілотний бойовий літак Туреччини здійснив свій політ в навчально-випробувальному льотному центрі AKINCI в місті Чорлу Текірдага".
Деталі: Kizilelma – флагманський проєкт турецької оборонної промисловості. Дрон оснащений українським двигуном.
Проєкт розробки цього безпілотного літака фінансує компанія BAYKAR. Він має стати основою морської авіації турецького флоту.
Bayraktar #KIZILELMA ✈️🚀🍎
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2. Uçuş Testi ✅
💻 Bayraktar #KIZILELMA 2nd Flight Test ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pVtM4wWYGY— BAYKAR (@BaykarTech) January 23, 2023ВІДЕО ДНЯ
Раніше Мілітарний повідомляв, що перший успішний тестовий політ цього літального апарату в грудні 2022 року.
Bayraktar Kizilelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний безпілотний літак, який розробляють у рамках проєкту MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецькою оборонною компанією Baykar Makina.
Приблизні характеристики Bayraktar Kizilelma:
- Вантажопідйомність – 1500 кг;
- Максимальна злітна вага – 6000 кг;
- Силова установка – 1 × АІ-25ТЛТ або АІ-322Ф чи TEI TF-6000;
- Максимальна швидкість – 900 км/год;
- Крейсерська швидкість – 740 км/год;
- Бойова дальність – 930 км;
- Час польоту – 5 годин;
- Стеля – 12 000 м;
- Робоча висота – 10 668 м.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh
Відомо, що проєкт MIUS передбачає розробку одразу двох версій бойового літака – MIUS-A та MIUS-В.
MIUS-A планують оснастити українським двигуном АІ-25ТЛТ. Він має розвивати близьку до надзвукової швидкість. А версія MIUS-B розвиватиме надзвукову крейсерську швидкість та оснащуватиметься українським двигуном АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.