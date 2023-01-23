Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дрон Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно завершил тестовый полет

Алена МазуренкоПонедельник, 23 января 2023, 21:02
скриншот

Турецкий боевой беспилотный самолет Bayraktar Kizilelma успешно завершил второй тестовый полет.

Источник: Baykar Makina в Twitter, Милитарный

Дословно: "Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага".

Детали: Kizilelma - флагманский проект турецкой оборонной промышленности. Дрон оснащен украинским двигателем.

Проект разработки этого беспилотного самолета финансирует компания BAYKAR. Он должен стать основой морской авиации турецкого флота.

Ранее Милитарный сообщал, что первый успешный тестовый полет этого летательного аппарата в декабре 2022 года.

Bayraktar Kizilelma - реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, который разрабатывается в рамках проекта MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецкой оборонной компанией Baykar Makina.

Приблизительные характеристики Bayraktar Kizilelma:

Грузоподъемность - 1500 кг;
Максимальный взлетный вес - 6000 кг;
Силовая установка - 1 × АИ-25ТЛТ или АИ-322Ф или TEI TF-6000;
Максимальная скорость - 900 км/ч;
Крейсерская скорость - 740 км/ч;
Боевая дальность - 930 км;
Время полета - 5 часов;
Потолок - 12 000 м;
Рабочая высота - 10 668 м.

Известно, что проект MIUS предусматривает разработку сразу двух версий боевого самолета - MIUS-A и MIUS-В.

MIUS-A планируют оснастить украинским двигателем АИ-25ТЛТ. Он должен развивать близкую к сверхзвуковой скорость. А версия MIUS-B будет развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость и оснащаться украинским двигателем АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Турциябеспилотники
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПапа Франциск впервые встретился со всеми главами украинских церквей

Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам

В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины

фотоВ Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета

Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур

Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Все новости...
Турция
ЕС планирует провести в Турции саммит о войне в Украине перед годовщиной вторжения
Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции состоятся на месяц раньше, чем планировалось
Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200
Последние новости
14:18
На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник
14:05
Европейская "танковая коалиция" готовится передать Украине около 80 Leopard 2 - Spiegel
14:04
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога
13:57
В Египте исследовали мумию "золотого мальчика", на которой обнаружили 49 амулетов
13:50
фото"Вагнер" несет огромные потери: количество могил на кладбище выросло в 7 раз за 2 месяца – NYT
13:45
"Tanke shön": европейские лидеры и дипломаты комментируют историческое решение Германии
13:43
опросКак украинцы представляют ветеранов
13:33
Арестованные 50 миллионов со счетов российского производителя чая Greenfield передали на нужды ВСУ
13:28
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
13:22
дополненоРоссийские и белорусские военные в среду отрабатывают высадку десанта
Все новости...