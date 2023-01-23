Дрон Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно завершил тестовый полет

Турецкий боевой беспилотный самолет Bayraktar Kizilelma успешно завершил второй тестовый полет.

Источник: Baykar Makina в Twitter, Милитарный

Дословно: "Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага".

Детали: Kizilelma - флагманский проект турецкой оборонной промышленности. Дрон оснащен украинским двигателем.

Проект разработки этого беспилотного самолета финансирует компания BAYKAR. Он должен стать основой морской авиации турецкого флота.

Ранее Милитарный сообщал, что первый успешный тестовый полет этого летательного аппарата в декабре 2022 года.

Bayraktar Kizilelma - реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, который разрабатывается в рамках проекта MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) турецкой оборонной компанией Baykar Makina.

Приблизительные характеристики Bayraktar Kizilelma:

Грузоподъемность - 1500 кг;

Максимальный взлетный вес - 6000 кг;

Силовая установка - 1 × АИ-25ТЛТ или АИ-322Ф или TEI TF-6000;

Максимальная скорость - 900 км/ч;

Крейсерская скорость - 740 км/ч;

Боевая дальность - 930 км;

Время полета - 5 часов;

Потолок - 12 000 м;

Рабочая высота - 10 668 м.

Известно, что проект MIUS предусматривает разработку сразу двух версий боевого самолета - MIUS-A и MIUS-В.

Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi’ni de başarıyla tamamladı.



Ufku açık olsun. ✈️🚀🍎



Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.



Godspeed. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/m97VuJrsBh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023

MIUS-A планируют оснастить украинским двигателем АИ-25ТЛТ. Он должен развивать близкую к сверхзвуковой скорость. А версия MIUS-B будет развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость и оснащаться украинским двигателем АИ-322Ф или турецким TEI TF-6000.