У Дніпрі на три дні зупинили роботу електротранспорту
Понеділок, 23 січня 2023, 20:27
У Дніпрі примусово зупинено роботу маршрутів електротраспорту до 26 січня включно.
Джерело: департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
Деталі: Міська влада каже, що докладає усіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів.
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Департамент не пояснив причини зупинки, але місцеві ЗМІ пишуть, що ввечері 23 січня у місті зникла напруга на тягових підстанціях.