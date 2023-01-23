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У Дніпрі на три дні зупинили роботу електротранспорту

Євген КізіловПонеділок, 23 січня 2023, 21:27
фото: "Дніпро оперативний"

У Дніпрі примусово зупинено роботу маршрутів електротраспорту до 26 січня включно.

Джерело: департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Деталі: Міська влада каже, що докладає усіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів.

Департамент не пояснив причини зупинки, але місцеві ЗМІ пишуть, що ввечері 23 січня у місті зникла напруга на тягових підстанціях.

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Теми: Дніпротранспортенергетика
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