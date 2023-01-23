Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре на три дня остановили работу электротранспорта

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 21:27
фото: "Дніпро оперативний"

В Днепре принудительно остановлена работа маршрутов электротранспорта до 26 января включительно.

Источник: департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета

Детали: Городская власть говорит, что прилагает все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.

Департамент не объяснил причины остановки, но местные СМИ пишут, что вечером 23 января в городе исчезло напряжение на тяговых подстанциях.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Днепртранспортэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПапа Франциск впервые встретился со всеми главами украинских церквей

Германия передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит это делать другим странам

В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины

фотоВ Одесской области схватили на взятке мэра города Рени и депутата местного совета

Костин уволил руководителей 5 областных прокуратур

Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Все новости...
Днепр
При попытке высадки ДРГ на Днепре Силы обороны поразили катер врага
"Мама была моей жизнью": письмо сына к погибшей в Днепре стоматологине
Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер
Последние новости
14:46
Первые танки Leopard поступят в Украину через три месяца – министр обороны Германии
14:43
опрос40% украинцев считают оптимальной зарплату для воюющих военных
14:31
В Японии колеблются, стоит ли их премьеру ехать в Киев – СМИ
14:31
Настроения бизнеса в Германии в январе улучшились на фоне ослабления инфляции
14:26
видеоДерзкое "отрицательное" наступление: морпехи показали фееричный разгром колонны РФ
14:18
На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник
14:05
Европейская "танковая коалиция" готовится передать Украине около 80 Leopard 2 - Spiegel
14:04
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога
13:57
В Египте исследовали мумию "золотого мальчика", на которой обнаружили 49 амулетов
13:50
фото"Вагнер" несет огромные потери: количество могил на кладбище выросло в 7 раз за 2 месяца – NYT
Все новости...