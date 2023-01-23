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В Днепре на три дня остановили работу электротранспорта

Евгений КизиловПонедельник, 23 января 2023, 20:27
В Днепре на три дня остановили работу электротранспорта
фото: "Дніпро оперативний"

В Днепре принудительно остановлена работа маршрутов электротранспорта до 26 января включительно.

Источник: департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета

Детали: Городская власть говорит, что прилагает все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.

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Департамент не объяснил причины остановки, но местные СМИ пишут, что вечером 23 января в городе исчезло напряжение на тяговых подстанциях.

Темы: Днепртранспортэнергетика
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