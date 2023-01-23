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У Латвії побоюються відновлення військового потенціалу РФ протягом п'яти років

"Європейська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 21:14

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце в понеділок заявила, що наразі прямої військової загрози біля кордонів з боку Росії немає, але в найближчі п'ять років Москва може вкотре наростити військовий потенціал і сконцентрувати свої збройні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Мурнієце, найближчі п'ять років – це час, на думку військових, за який Росія могла б знову наростити свій військовий потенціал. Тому Рига має робити все можливе для зміцнення своєї обороноздатності, "щоб у критичний момент, якщо такий настане, Латвія була повністю готова до можливої військової агресії".

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Очільниця латвійської Міноборони повідомила журналістам, що, згідно з планами, бюджет оборонної промисловості цього року становитиме 2,25% ВВП, або 986,83 мільйона євро, і до 2025 року зросте до 2,5% ВВП (1,2 мільярда євро).

Крім того, за її словами, пріоритетом державної політики у сфері безпеки та оборони будуть завершення розпочатих проєктів, продовження реформи забезпечення збройних сил, впровадження комплексної системи державної оборони та служби державної оборони.

Коментуючи війну в Україні, Мурнієце нагадала, що Росія знову концентрує велику кількість солдатів і техніки біля українських кордонів та на окупованих територіях, і з огляду на це Захід має надати всю можливу допомогу, щоб Україна домоглася успіхів у своїй оборонній війні.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними, військова допомога Латвії Україні становить близько 370 мільйонів євро.

Минулого тижня очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для Північноатлантичного Альянсу, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.

Теми: ЛатвіяРосія
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