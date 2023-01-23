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В Латвии опасаются восстановления военного потенциала РФ в течение пяти лет

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 21:14

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце в понедельник заявила, что сейчас прямой военной угрозы у границ со стороны России нет, но в ближайшие пять лет Москва может в очередной раз нарастить военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Мурниеце, ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал. Поэтому Рига должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии".

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Глава латвийского Минобороны сообщила журналистам, что, согласно планам, бюджет оборонной промышленности в этом году составит 2,25% ВВП, или 986,83 миллиона евро, и к 2025 году возрастет до 2,5% ВВП (1,2 миллиарда евро).

Кроме того, по ее словам, приоритетом государственной политики в сфере безопасности и обороны будут завершение начатых проектов, продолжение реформы обеспечения вооруженных сил, внедрение комплексной системы государственной обороны и службы государственной обороны.

Комментируя войну в Украине, Мурниеце напомнила, что Россия снова концентрирует большое количество солдат и техники у украинских границ и на оккупированных территориях, и учитывая это Запад должен предоставить всю возможную помощь, чтобы Украина добилась успехов в своей оборонительной войне.

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По последним данным, военная помощь Латвии Украине составляет около 370 миллионов евро.

На прошлой неделе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.

Темы: ЛатвияРосcия
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