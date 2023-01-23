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В Латвии опасаются восстановления военного потенциала РФ в течение пяти лет

"Европейская правда"Понедельник, 23 января 2023, 22:14

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце в понедельник заявила, что сейчас прямой военной угрозы у границ со стороны России нет, но в ближайшие пять лет Москва может в очередной раз нарастить военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Мурниеце, ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал. Поэтому Рига должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии".

Глава латвийского Минобороны сообщила журналистам, что, согласно планам, бюджет оборонной промышленности в этом году составит 2,25% ВВП, или 986,83 миллиона евро, и к 2025 году возрастет до 2,5% ВВП (1,2 миллиарда евро).

Кроме того, по ее словам, приоритетом государственной политики в сфере безопасности и обороны будут завершение начатых проектов, продолжение реформы обеспечения вооруженных сил, внедрение комплексной системы государственной обороны и службы государственной обороны.

Комментируя войну в Украине, Мурниеце напомнила, что Россия снова концентрирует большое количество солдат и техники у украинских границ и на оккупированных территориях, и учитывая это Запад должен предоставить всю возможную помощь, чтобы Украина добилась успехов в своей оборонительной войне.

По последним данным, военная помощь Латвии Украине составляет около 370 миллионов евро.

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На прошлой неделе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.

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Темы: ЛатвияРосcия
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