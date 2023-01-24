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У Північній Македонії хочуть заборонити в’їзд кільком болгарам через "зв’язки з РФ"

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 01:20
фото з twitter ЄП

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський у понеділок запропонував оголосити персоною нон грата депутата Європарламенту від Болгарії Ангела Джамбазьки та ще кількох болгар – це відбувається на тлі погіршення відносин між країнами.

Про це він заявив після засідання Ради безпеки країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на північномакедонську службу DW.

"Моя пропозиція уряду відповідно до положень закону про іноземців – заборонити в'їзд члену Європарламенту з Болгарії та кільком іншим людям, які є громадянами Болгарії, у зв'язку з діями, які вони вжили й продовжують вживати проти нашої країни", – заявив Пендаровський на пресконференції.

Він відмовився розкривати їхні імена, посилаючись на питання безпеки.

За словами Пендаровського, у Болгарії збирається група людей, які планують приїхати в Північну Македонію 4 лютого для вшанування річниці з дня народження Гоце Делчева – лідера боротьби балканських народів проти османського панування. Обидві країни, як відомо, вважають Делчева своїм національним героєм, через що в них виникали суперечки на історичному ґрунті.

Президент Північної Македонії стверджує, що група болгар матиме на меті дестабілізувати країну й відносини з Болгарією, а також може мати зв'язки з військовою розвідкою Росії. Остаточне рішення про оголошення осіб персонами нон грата ухвалює міністерство закордонних справ країни.

В останні тижні між Софією та Скоп'є посилилась напруженість у зв'язку з невирішеними історичними протиріччями й питаннями гарантії культурних прав болгар у Північній Македонії.

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Так, у листопаді 2022 року у Північній Македонії набув чинності закон, який фактично забороняє болгарським організаціям мати назви, пов'язані з історичними постатями й подіями, які Болгарія вважає своїми.

Йдеться зокрема про болгарську організацію "Цар Борис III" в північномакедонському місті Охрид. Скоп'є негативно ставиться до постаті Бориса ІІІ через його роль у Другій світовій війні, коли Болгарія вступила в союз із нацистською Німеччиною.

А 19 січня 2023 року на секретаря "Цар Борис III" Христіана Пендикова стався напад після суперечки в кав'ярні, у чому Софія побачила політичний підтекст.

На цьому тлі Болгарія в понеділок оголосила, що викликає свого посла в Республіці Північна Македонія Ангела Ангелова для консультацій.

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Теми: БолгаріяРосія
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