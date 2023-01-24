Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Северной Македонии хотят запретить въезд нескольким болгарам из-за "связей с РФ"

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 00:20
В Северной Македонии хотят запретить въезд нескольким болгарам из-за связей с РФ
фото з twitter ЕП

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский в понедельник предложил объявить персоной нон грата депутата Европарламента от Болгарии Ангела Джамбазьки и еще нескольких болгар - это происходит на фоне ухудшения отношений между странами.

Об этом он заявил после заседания Совета безопасности страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на северомакедонскую службу DW.

"Мое предложение правительству в соответствии с положениями закона об иностранцах - запретить въезд члену Европарламента из Болгарии и нескольким другим людям, которые являются гражданами Болгарии, в связи с действиями, которые они предприняли и продолжают предпринимать против нашей страны", - заявил Пендаровский на пресс-конференции.

Реклама:

Он отказался раскрывать их имена, ссылаясь на вопросы безопасности.

По словам Пендаровского, в Болгарии собирается группа людей, которые планируют приехать в Северную Македонию 4 февраля для чествования годовщины со дня рождения Гоце Делчева - лидера борьбы балканских народов против османского господства. Обе страны, как известно, считают Делчева своим национальным героем, из-за чего у них возникали споры на исторической почве.

Президент Северной Македонии утверждает, что группа болгар будет иметь целью дестабилизировать страну и отношения с Болгарией, а также может иметь связи с военной разведкой России. Окончательное решение об объявлении лиц персонами нон грата принимает министерство иностранных дел страны.

ВИДЕО ДНЯ

В последние недели между Софией и Скопье усилилась напряженность в связи с нерешенными историческими противоречиями и вопросами гарантии культурных прав болгар в Северной Македонии.

Так, в ноябре 2022 года в Северной Македонии вступил в силу закон, который фактически запрещает болгарским организациям иметь названия, связанные с историческими фигурами и событиями, которые Болгария считает своими.

Речь идет в частности о болгарской организации "Царь Борис III" в северомакедонском городе Охрид. Скопье негативно относится к фигуре Бориса III из-за его роли во Второй мировой войне, когда Болгария вступила в союз с нацистской Германией.

А 19 января 2023 года на секретаря "Царь Борис III" Христиана Пендикова произошло нападение после спора в кафе, в чем София увидела политический подтекст.

На этом фоне Болгария в понедельник объявила, что вызывает своего посла в Республике Северная Македония Ангела Ангелова для консультаций.

Темы: БолгарияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Болгария
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: