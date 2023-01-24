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США переслідуватимуть ПВК "Вагнер" – Держдеп

Ольга Глущенко Вівторок, 24 січня 2023, 03:44
Нед Прайс, фото: getty images

Сполучені Штати будуть використовувати доступні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоб протистояти її дестабілізуючим діям.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи "Вагнера", щоби протистояти її дестабілізуючим діям, її дестабілізуючому впливу як в українському контексті, так і в ширшому".

Деталі: Речник зовнішньополітичного відомства також наголосив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами переслідуватимуть всіх, хто допомагає Росії в її агресії, у тому числі шляхом постачання зброї та обладнання членам приватної військової компанії.

Прайс нагадав, що минулого тижня уряд США визнав "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та оприлюднив докази передачі озброєнню цьому угрупованню з боку Північної Кореї.

У цьому контексті він зазначив, Вашингтон працює з іншими країнами, щоби унеможливити потоки зброї з КНДР.

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Теми: СШАВагнер
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