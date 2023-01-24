США будут преследовать ЧВК "Вагнер" – Госдеп

Соединенные Штаты будут использовать доступные инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям.

Источник: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком".

Реклама:

Детали: Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства также отметил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут преследовать всех, кто помогает России в ее агрессии, в том числе путем поставки оружия и оборудования членам частной военной компании.

Прайс напомнил, что на прошлой неделе правительство США признало "Вагнер" транснациональной преступной организацией и обнародовал доказательства передачи вооружению этой группировке со стороны Северной Кореи.

В этом контексте он отметил, Вашингтон работает с другими странами, чтобы исключить потоки оружия из КНДР.