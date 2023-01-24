США та Ізраїль розпочали найбільші в історії військові навчання – CNN

У понеділок США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання.

Джерело: CNN

Деталі: У навчаннях під назвою Juniper Oak візьмуть участь 100 американських літаків: винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники, які летітимуть разом з 42 ізраїльськими літаками.

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Також до навчань залучена ударна група авіаносця ВМС США "Джордж Буш", яка охопить усі сфери ведення бойових дій включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

Крім того, в Juniper Oak буде задіяно майже 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 ізраїльських.

Видання зазначає, що ці навчання є чітким сигналом Ірану і підкреслюють міцність альянсу США та Ізраїлю.