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США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 24 января 2023, 04:05
США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения – CNN
фото: Getty Images

В понедельник США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

Источник: CNN

Детали: В учениях под названием Juniper Oak примут участие 100 американских самолетов: истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики, которые будут лететь вместе с 42 израильскими самолетами.

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Также к учениям привлечена ударная группа авианосца ВМС США "Джордж Буш", которая охватит все сферы ведения боевых действий включая космическую и радиоэлектронную борьбу.

Кроме того, в Juniper Oak будет задействовано почти 6 500 американских военнослужащих и 1 100 израильских.

Издание отмечает, что эти учения являются четким сигналом Ирану и подчеркивают прочность альянса США и Израиля.

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Темы: СШАИзраильармия
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