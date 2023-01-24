США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения – CNN

В понедельник США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

Источник: CNN

Детали: В учениях под названием Juniper Oak примут участие 100 американских самолетов: истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики, которые будут лететь вместе с 42 израильскими самолетами.

Реклама:

Также к учениям привлечена ударная группа авианосца ВМС США "Джордж Буш", которая охватит все сферы ведения боевых действий включая космическую и радиоэлектронную борьбу.

Кроме того, в Juniper Oak будет задействовано почти 6 500 американских военнослужащих и 1 100 израильских.

Издание отмечает, что эти учения являются четким сигналом Ирану и подчеркивают прочность альянса США и Израиля.