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Британська розвідка: Герасимов звільнив одного з ключових генералів, нав'язуючи свій авторитет

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 09:25

Генерал-полковник Міхаіл Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показує розбіжності у російському керівництві.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Теплінський був офіцером, відповідальним за відносно успішне виведення російських військ із західних районів Дніпра в листопаді 2022 року, і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир. Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії", - йдеться у повідомленні.

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Існує реальна можливість, що його відставці сприяли дебати щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: їх часто використовували для утримання наземних позицій, що зазвичай мала б робити механізована піхота.

"Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищому керівництві російської операції, оскільки генерал Валєрій Герасимов намагається нав'язати свій особистий авторитет у цій кампанії", - зазначається у звіті.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з приходом до командування Гєрасімова той у першу чергу вирішив наводити лад з рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.

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Теми: розвідкаВелика БританіяРосія
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