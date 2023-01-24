Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Герасимов звільнив одного з ключових генералів, нав'язуючи свій авторитет

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 10:25

Генерал-полковник Міхаіл Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показує розбіжності у російському керівництві.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Теплінський був офіцером, відповідальним за відносно успішне виведення російських військ із західних районів Дніпра в листопаді 2022 року, і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир. Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії", - йдеться у повідомленні.

Існує реальна можливість, що його відставці сприяли дебати щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: їх часто використовували для утримання наземних позицій, що зазвичай мала б робити механізована піхота.

"Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищому керівництві російської операції, оскільки генерал Валєрій Герасимов намагається нав'язати свій особистий авторитет у цій кампанії", - зазначається у звіті.

Раніше британська розвідка повідомляла, що з приходом до командування Гєрасімова той у першу чергу вирішив наводити лад з рутинною дисципліною у війську і це викликає нарікання.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: розвідкаВелика БританіяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни знову атакували Україну, повітряні цілі вже збивають – Єрмак 

Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова

відеоСША передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду

ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою

США відправлять Україні 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі

Усі новини...
розвідка
На тлі скандалу навколо вбивства розвідника зустрілися очільники СБУ і ГУР
У Росії залишилося близько 550 високоточних ракет – Скібіцький
OSINT в Україні: хто і як допомагає фронту під час війни? 
Останні новини
02:55
відеоУ вівторок російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно
02:45
оновлено о 02:45Над Київщиною і Черкащиною працює ППО
02:21
Обстріли Сумщини: росіяни завдали 60 ударів по прикордонню
01:34
Дніпропетровщина: ворог атакував промислове підприємство
00:59
У Київській і Дніпропетровській областях – загроза повітряної атаки
00:30
Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України
23:54
Резніков: Танки – це "залізний кулак" для прориву ліній оборони ворога
23:28
Виробник готовий постачати F-16 країнам, які передаватимуть свої літаки Україні
22:59
Навчання українців на танках Abrams почнеться за "тижні, не місяці" – Білий дім
22:42
Паливо до винищувачів, які бомбили Дніпро і Кременчук, могла допомогти розробити німецька компанія
Усі новини...