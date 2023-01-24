Британская разведка: Герасимов уволил одного из ключевых генералов, навязывая свой авторитет

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров, что показывает разногласия в российском военном руководстве.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Теплинский был офицером, ответственным за относительно успешный вывод российских войск с западных районов Днепра в ноябре 2022 года, и он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир. Остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия на посту командующего воздушно-десантных войск России", - говорится в сообщении.

Существует реальная возможность, что его отставке способствовали дебаты относительно задач, которые были поставлены перед ВДВ: их часто использовали для удержания наземных позиций, что обычно должна была бы делать механизированная пехота.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в этой кампании", - отмечается в отчете.

Ранее британская разведка сообщала, что с приходом к командованию Герасимова тот в первую очередь решил наводить порядок с рутинной дисциплиной в войске и это вызывает нарекания.