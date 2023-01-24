Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Герасимов уволил одного из ключевых генералов, навязывая свой авторитет

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 09:25

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров, что показывает разногласия в российском военном руководстве.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Теплинский был офицером, ответственным за относительно успешный вывод российских войск с западных районов Днепра в ноябре 2022 года, и он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир. Остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия на посту командующего воздушно-десантных войск России", - говорится в сообщении.

Реклама:

Существует реальная возможность, что его отставке способствовали дебаты относительно задач, которые были поставлены перед ВДВ: их часто использовали для удержания наземных позиций, что обычно должна была бы делать механизированная пехота.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в этой кампании", - отмечается в отчете.

Ранее британская разведка сообщала, что с приходом к командованию Герасимова тот в первую очередь решил наводить порядок с рутинной дисциплиной в войске и это вызывает нарекания.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаВеликобританияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: