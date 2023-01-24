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Глава Міноборони Німеччини після зустрічі з генсеком НАТО: ситуація щодо танків не змінилася

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 10:57

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні.

Про це він сказав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Європейська правда".

"На даний момент немає нової інформації, ситуація не змінилася. Ми готуємо рішення, яке буде дуже скоро. Як я казав в Рамштайні, я підтримую партнерів, якщо вони хочуть почати навчання (українців, - ред.) на цих танках, ми цьому не заважатимемо. Але як я сказав, ми готуємо своє рішення", - сказав Пісторіус.

Міністр нагадав про своє рішення доручити Бундесверу перевірку танків, але зазначив, що це зроблено не просто для того, щоб їх перерахувати.

"Звісно ми знаємо, скільки їх у нас, все трохи складніше. Ми маємо перевірити запаси промисловості", - додав він.

Генсек НАТО у свою чергу також сказав, що рішення щодо танків буде скоро.

"Ми обговорили танки. Консультації між союзниками продовжаться і думаю у нас скоро буде рішення", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції". 

У німецькому уряді раніше у понеділок заявили, що поки не отримували запитів європейських країн про передачу Україні танків Leopard німецького виробництва.

Водночас очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.

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Теми: Німеччиназброя
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