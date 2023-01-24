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Глава Минобороны Германии после встречи с генсеком НАТО: ситуация по танкам не изменилась

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 09:57

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине.

Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Европейская правда".

"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение (украинцев. - Ред.) на этих танках, мы не будем этому мешать. Но как я сказал, мы готовим свое решение", - сказал Писториус.

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Министр напомнил о своем решении поручить Бундесверу проверку танков, но отметил, что это сделано не просто для того, чтобы их перечислить.

"Конечно мы знаем, сколько их у нас, все немного сложнее. Мы должны проверить запасы промышленности", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь также сказал, что решение по танкам будет скоро.

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"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и думаю у нас скоро будет решение", - сказал он.

Как сообщалось, Польша обратится к Германии за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции". 

В немецком правительстве ранее в понедельник заявили, что пока не получали запросов европейских стран о передаче Украине танков Leopard немецкого производства.

В то же время глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Темы: Германияоружие
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