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СБУ викрила агента РФ, який готував удари по електропідстанціях Кропивницького

Олена РощінаВівторок, 24 січня 2023, 11:02
Житель Кропивницького став агентом ФСБ, фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що викрила ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії, який, зокрема, мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому Кіровоградській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба заявляє, що у ході багатоетапної спецоперації у Кіровоградській області виявила поплічника агресора, який збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони України та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

Дослівно СБУ: "У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента ФСБ.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції".

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Деталі: За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору інформації для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів.

Отриманий "звіт" із електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

 

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

  • GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;
  • телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.
 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію з викриття російського агента проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теми: КропивницькийКіровоградська областьракетний ударСБУ
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