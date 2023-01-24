СБУ викрила агента РФ, який готував удари по електропідстанціях Кропивницького

Служба безпеки України заявляє, що викрила ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії, який, зокрема, мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому Кіровоградській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Спецслужба заявляє, що у ході багатоетапної спецоперації у Кіровоградській області виявила поплічника агресора, який збирав інформацію про розміщення підрозділів Сил оборони України та об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

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Насамперед його цікавили локації місцевих об’єктів енергетики.

Також за вказівкою ворога він мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій у Кропивницькому. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

Дослівно СБУ: "У разі успішної повітряної атаки загарбники планували продовжити серію обстрілів по території обласного центру, використовуючи "наводки" агента ФСБ.

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Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі встановлення GPS-пристрою поблизу міської електропідстанції".

Деталі: За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед свого оточення.

Для збору інформації для ФСБ їхній агент виходив на місцевість та здійснював фото-, відеофіксацію українських об’єктів.

Отриманий "звіт" із електронними координати передавав ворогу через анонімні месенджери.

Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

GPS-трекер із сім-картою мобільного оператора;

телефони та комп’ютерну техніку із доказами листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію з викриття російського агента проводили співробітники СБУ Кіровоградської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.