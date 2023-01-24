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СБУ разоблачила агента РФ, который готовил удары по электроподстанциям Кропивницкого

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 10:02
СБУ разоблачила агента РФ, который готовил удары по электроподстанциям Кропивницкого
Житель Кропивницкого стал агентом ФСБ, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила еще одного агента Федеральной службы безопасности России, который, в частности, должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком Кировоградской области.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба заявляет, что в ходе многоэтапной спецоперации в Кировоградской области обнаружила пособника агрессора, который собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

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Прежде всего его интересовали локации местных объектов энергетики.

Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

Дословно СБУ: "В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ.

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Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции".

 

Детали: По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения.

Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов.

Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры.

 

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

  • GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
  • телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с представителем ФСБ.
 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию по разоблачению российского агента проводили сотрудники СБУ Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Темы: КропивницкийКировоградская областьракетный ударСБУ
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