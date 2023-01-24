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СБУ разоблачила агента РФ, который готовил удары по электроподстанциям Кропивницкого

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 11:02
Житель Кропивницкого стал агентом ФСБ, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила еще одного агента Федеральной службы безопасности России, который, в частности, должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком Кировоградской области.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба заявляет, что в ходе многоэтапной спецоперации в Кировоградской области обнаружила пособника агрессора, который собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

Прежде всего его интересовали локации местных объектов энергетики.

Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

Дословно СБУ: "В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции".

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Детали: По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения.

Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и осуществлял фото-, видеофиксацию украинских объектов.

Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры.

 

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

  • GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
  • телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с представителем ФСБ.
 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию по разоблачению российского агента проводили сотрудники СБУ Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Темы: КропивницкийКировоградская областьракетный ударСБУ
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