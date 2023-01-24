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Ле Пен виступила проти відправки танків в Україну, щоб не зробити "війну ще гіршою"

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 11:26

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що виступає проти відправки важких танків в Україну, побоюючись, що це може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Франція і Захід не повинні відправляти важкі танки в Україну, заявила Ле Пен після того, як президент Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправки танків Leclerc в Україну.

"Чи не зробить все це війну ще гіршою?" - запитала вона в інтерв'ю у понеділок.

Вона додала, що ескалація ризикує "інтернаціоналізувати конфлікт" і "відійти від мирного вирішення шляхом переговорів".

Макрон у неділю заявив, що міністру оборони Себастьяну Лекорню доручено попрацювати над можливістю постачання важких танків в Україну.

Президент також додав, що постачання важкого озброєння має бути скоординоване з "нашими основними союзниками" без "ослаблення нашої власної обороноздатності".

ВІДЕО ДНЯ

На початку цього місяця Франція, Німеччина і США пообіцяли надати французькі легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких БМП Marder і 50 бойових машин Bradley.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що робить її першою західною країною, яка постачатиме важкі танки, на яких наполягав Київ.

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Теми: УкраїнаНімеччина
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