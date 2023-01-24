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Ле Пен выступила против отправки танков в Украину, чтобы не сделать "войну еще хуже"

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 10:26

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что выступает против отправки тяжелых танков в Украину, опасаясь, что это может привести к эскалации конфликта с Россией.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Франция и Запад не должны отправлять тяжелые танки в Украину, заявила Ле Пен после того, как президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки танков Leclerc в Украину.

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"Не сделает ли все это войну еще хуже?" - спросила она в интервью в понедельник.

Она добавила, что эскалация создает риск "интернационализировать конфликт" и "отойти от мирного решения путем переговоров".

Макрон в воскресенье заявил, что министру обороны Себастьяну Лекорню поручено поработать над возможностью поставки тяжелых танков в Украину.

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Президент также добавил, что поставки тяжелого вооружения должны быть скоординированы с "нашими основными союзниками" без "ослабления нашей собственной обороноспособности".

В начале этого месяца Франция, Германия и США пообещали предоставить французские легкие танки AMX-10 RC, 40 немецких БМП Marder и 50 боевых машин Bradley.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает ее первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

Темы: УкраинаГермания
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