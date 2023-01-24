Окупанти тримають під вогнем 8 областей, біля Бахмута і Соледара важкі бої – ОВА

Минулої доби російські загарбники вели обстріли 8 регіонів України, серед мирного населення є жертви, важка ситуація зберігається поблизу Бахмута та Соледара на Донеччині.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили чергові атаки окупантів в районі Червонопопівки.

Реклама:

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Новоселівського, Стельмахівки, Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине.

Донеччина: вночі — 4 ракетні удари по с.Розлив та один — по с.Богатир Великоновоселківського району.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом ночі — три потужні обстріли Авдіївки з артилеріг та РСЗВ "Град". Влучання по центральній частині міста.

На ранок — артобстіл старої частини міста.

По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, з супроводом штурмових дій.

Важка ситуація поблизу Бахмута та Соледара. Активні бойові дії не припиняються. Під постійним вогнем с.Парасковіівка, околиці м. Соледар, с. Васюківка, с.Федоровка, с.Роздолівка.

Протягом доби також — періодичні обстріли Вугледара, Курахового, Курахівки, Мар'їнки.

Напружена ситуація в Очеретинській громаді: обстріли населених пунктів тривали як по лінії бойових дій, так і в більш тилових селах. Ворог вів активні наступальні (штурмові) дії майже по всій лінії, найактивніші в районі населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка та Водяне, Сєвєрне. Вночі обстріли та штурмові дії майже по всій лінії бойових дій продовжувалися.

За добу на Донеччині: 3 загиблих, 3 поранених.

Чернігівщина: за минулу добу — 6 обстрілів із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: вночі по території Шалигінської громади здійснено 6 пострілів із крупнокаліберного кулемету, 7 кулеметних "черг" та запуск 1 сигнальної ракети.

Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється.

Протягом минулої доби під обстрілами були 9 громад: Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська, Путивльська, Краснопільська, Миропільська, Ворожбянська громади.

По Есманьській громаді противник вів мінометний обстріл, артобстріл, по селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із "Граду".

Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє — поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє малюків.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам'янське, Степове, Полтавка, Чарівне, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Темирівка, Червоне, Малинівка, Степногірськ, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Затишшя, Успенівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки.

Надійшло 28 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Наслідки уточнюються.

Харківщина: сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. Поранено одну людину.

У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури.

У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Миколаївська: вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією Генерального штабу ЗСУ, вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

Рашисти відкрили вогонь по цивільним об'єктам Херсонщини, снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка. Загинув чоловік. Уламки снарядів пошкодили будівлю.

Зі звільненої Херсонщини евакуйовано 39 осіб, з них 2 – діти.

Державна Служба з надзвичайних ситуацій продовжує відновлювати роботу на звільненій Херсонщині.

Пʼять центрів надання адмінпослуг Херсонщини отримали обладнання для відновлення роботи. ЦНАПи Білозерської, Станіславської, Дар'ївської, Чорнобаївської та Музиківської тергромад вже отримали першу частину обладнання, що дозволить відновити надання адмінпослуг населенню.

У Херсоні відновили роботу два відділи державної реєстрації актів цивільного стану.