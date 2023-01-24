Оккупанты держат под огнем 8 областей, возле Бахмута и Соледара тяжелые бои - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики вели обстрелы 8 регионов Украины, среди мирного населения есть жертвы, тяжелая ситуация сохраняется вблизи Бахмута и Соледара на Донетчине.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили очередные атаки оккупантов в районе Червонопоповки.

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На Купянском направлении противник совершил обстрелы вблизи Новоселовского, Стельмаховки, Андреевки.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино.

Донетчина: ночью - 4 ракетных удара по с.Розлив и один - по с.Богатырь Великоновоселковского района.

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В течение ночи - три мощных обстрела Авдеевки из артиллерийских и РСЗО "Град". Попадание по центральной части города.

На утро - артобстрел старой части города.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь, с сопровождением штурмовых действий.

Тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Соледара. Активные боевые действия не прекращаются. Под постоянным огнем с.Парасковиевка, окрестности г. Соледар, с. Васюковка, с.Федоровка, с.Роздоловка.

В течение суток также - периодические обстрелы Угледара, Курахово, Кураховки, Марьинки.

Напряженная ситуация в Очеретинской общине: обстрелы населенных пунктов продолжались как по линии боевых действий, так и в более тыловых селах. Враг вел активные наступательные (штурмовые) действия почти по всей линии, самые активные в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка и Водяное, Северное. Ночью обстрелы и штурмовые действия почти по всей линии боевых действий продолжались.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 3 раненых.

Черниговщина: за минувшие сутки - 6 обстрелов из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Сумщина: ночью по территории Шалигинской громады осуществлено 6 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, 7 пулеметных "очередей" и запуск 1 сигнальной ракеты.

Информация о пострадавших, разрушениях объектов инфраструктуры уточняется.

За прошедшие сутки под обстрелами были 9 громад: Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская, Путивльская, Краснопольская, Миропольская, Ворожбянская общины.

По Есманьской общине противник вел минометный обстрел, артобстрел, по селу Кучеровка враг выпустил 30 ракет из "Града".

В результате обстрела одна молодая женщина погибла, еще трое - ранены. Это жители одного дома, члены одной семьи, куда было прямое попадание взрывчатки. Без матери остались двое малышей.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Степное, Полтавка, Чаривне, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Дорожнянка, Темировка, Красное, Малиновка, Степногорск, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Затишье, Успеновка, Белогорье, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки.

Поступило 28 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Последствия уточняются.

Харьковщина: сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли пожары.

За прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Ранен один человек.

В с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушено учебное заведение и дом культуры.

В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Николаевская: вчера днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации Генерального штаба ВСУ, в очередной раз огневому воздействию из РСЗО подверглись Антоновка и Херсон.

Рашисты открыли огонь по гражданским объектам Херсонщины, снаряды попали в здание в пгт Антоновка. Погиб мужчина. Обломки снарядов повредили здание.

С освобожденной Херсонщины эвакуированы 39 человек, из них 2 - дети.

Государственная Служба по чрезвычайным ситуациям продолжает восстанавливать работу на освобожденной Херсонщине.

Пять центров предоставления админуслуг Херсонщины получили оборудование для возобновления работы. ЦПАУ Белозерской, Станиславской, Дарьевской, Чернобаевской и Музыковской тергромад уже получили первую часть оборудования, что позволит возобновить предоставление админуслуг населению.

В Херсоне возобновили работу два отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.