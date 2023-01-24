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Глава посольства України: можлива евакуація українців з Грузії, якщо буде загроза через наплив росіян

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 11:51

Посольство України в Грузії не виключає можливості евакуації українських громадян якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ і масового напливу росіян.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, то я хочу сказати, що на сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії", - сказав Касьянов.

"Але наголошую: за наявності реальних загроз їх життю і їх безпеці. Сидіти, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо працювати і забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їх захисту і безпеки. Це наш головний пріоритет", - додав дипломат.

Касьянов зазначив, що на тлі значного зростання загрози безпечного перебування в Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян, посольство всіляко сприяє поверненню наших громадян в Україну.

"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найбільш оптимальний", - додав він.

Як відомо, глава МЗС Росії Сергєй Лавров на пресконференції 18 січня висловив сподівання, що пряме авіасполучення між Росією і Грузією скоро буде відновлено.

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Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе схвально висловився про цю ідею "в інтересах грузинів, які проживають у Росії".

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Опозиція заявила, що влада грає на боці Росії та робить усе для того, аби Грузія не отримала кандидатський статус на вступ в ЄС.

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Теми: УкраїнаГрузія
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