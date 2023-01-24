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Глава посольства Украины: возможна эвакуация украинцев из Грузии, если будет угроза из-за наплыва россиян

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 10:51

Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", - сказал Касьянов.

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"Но подчеркиваю: при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Сидеть, сложа руки, мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет", - добавил дипломат.

Касьянов отметил, что на фоне значительного роста угрозы безопасного пребывания в Грузии в связи с аномальным наплывом россиян посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину.

"Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех, наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как самый оптимальный", - добавил он.

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Как известно, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией вскоре будет восстановлено.

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе одобрительно высказался об этой идее "в интересах грузин, проживающих в России".

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией.

Оппозиция заявила, что власть играет на стороне России и делает все для того, чтобы Грузия не получила кандидатский статус на вступление в ЕС.

Темы: УкраинаГрузия
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