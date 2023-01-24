Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенко каже, що Україна пропонує "пакт про ненапад"

Валентина РоманенкоВівторок, 24 січня 2023, 11:04

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід не відмовився від своїх планів щодо РБ: готує в Україні "бойовиків і екстремістів", хоча українці, мовляв, пропонують "пакт про ненапад".

Джерело: Лукашенко на нараді про суспільно-політичну обстановку і стан злочинності в країні, якого цитує держінформагентство БелТА

Деталі: Самопроголошений президент видав розлогу тираду про боротьбу з екстремістами, зовнішніми і внутрішніми (обізвав так опозицію - ред.), яких порівняв із тарганами, сказав, що не допустить "хитань 2020 року" і натякнув, що білоруси "повинні йому дякувати за те, що в Білорусі краще, ніж в Україні".

Реклама:

Пряма мова: "Минув 2020 рік. Погано, що в нас так складається ситуація навколо країни. Особливо з нашою Україною. Але це ж для нас урок. Для всіх десяти мільйонів і гостей, які у нас тут бувають, це урок. Уже всі зрозуміли: якби ми не вистояли 2020 року - ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні.

Україна багата. Багатша за нас. Було б тут гірше. Я не хочу, щоб мені чи вам кланялися за це і нам дякували, але всім зрозуміло, в ім'я чого і завдяки кому вистояли. І якщо вже після цього хтось вилазить з-під плінтуса, як тарган, і починає знову або продовжує цю свою бридку справу, воюючи проти народу і проти влади...

Якщо хтось, не дай бог... Але відкрито вони зараз побоюються деякі. Слухайте, як із ними сьогодні чинити? Звичайно, ми жорстко на це реагуємо. Ми ніколи не допустимо цього хитання 2020 року. Там, звісно, і пандемія, і інші питання, передвиборчі, виборні, на це впливали, але це не виправдання. Нам треба згуртуватися зараз, щоб вижити, щоб, не дай боже, тут не літали ракети і не кидали на нас бомби.

ВІДЕО ДНЯ

...в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів. Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх.

Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати. Нам по периметру вистачає питань - і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон.

У нас там вистачає проблем. Дай бог утримати все це. А ще всередині нам хтось буде створювати? Тому реакція на ось цю внутрішню не опозицію, а екстремістів - вилізли з-під плінтуса, не вилізли - буде жорстка. І нехай не ображаються: ми попереджали".

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: