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Лукашенко говорит, что Украина предлагает "пакт о ненападении"

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 11:04

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад не отказался от своих планов в отношении РБ: готовит в Украине "боевиков и экстремистов", хотя украинцы, мол, предлагают "пакт о ненападении".

Источник: Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, которого цитирует госинформагентство БелТА

Детали: Самопровозглашенный президент выдал пространственную тираду о борьбе с экстремистами, внешними и внутренними (обозвал так оппозицию – ред.), которых сравнил с тараканами, сказал, что не допустит "шатаний 2020 года" и намекнул, что белорусы "должны его благодарить за то, что в Беларуси лучше, чем в Украине".

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Прямая речь: "Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине.

Украина богатая. Богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне или вам кланялись за это и нас благодарили, но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает это свое гадкое дело, воюя против народа и против власти…

Если кто-то, не дай бог… Но открыто они сейчас побаиваются некоторые. Слушайте, как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это реагируем. Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы.

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…в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их.

Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница.

У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали".

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойна
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