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Німеччина отримала запит Польщі на постачання танків Leopard 2 в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 12:19
Фото з Twitter

Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії.

Про це написав у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Німці вже отримали наш запит на згоду про передачу Україні танків Leopard 2. Також звертаюся до німецької сторони з проханням приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" – йдеться у повідомленні.

У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо передачі танків Leopard Україні.

Водночас він заявив, що підтримує ініціативу інших країн почати навчання українців на цих танках.

Як повідомлялося, Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції".

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Теми: НімеччинаПольщадопомога Україні
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