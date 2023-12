Германия получила запрос Польши на поставку танков Leopard 2 в Украину

Германия получила официальный запрос Польши о разрешении на передачу Украине немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении польской армии.

Об этом написал в Twitter министр обороны Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

"Немцы уже получили наш запрос на согласие о передаче Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" – говорится в сообщении.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z