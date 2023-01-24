Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році

Вівторок, 24 січня 2023, 12:06

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила звіт та резолюцію за назвою "Сексуальне насильство у часи конфліктів", присвячену серед іншого питанню російської агресії проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Документ, підготовлений австрійською депутаткою Петрою Байр, містив лише побічні згадки про російську агресію, однак його вдалося суттєво змінити за допомогою правок, поданих українськими депутатами та парламентарями з держав-партнерів.

Реклама:

Серед поправок, поданих до документа, найбільші суперечки викликала поправка 4, що змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої і фактично некоректної фрази "у 2022 році війна повернулася до нашого континенту", депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".

Доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Петра Байр та низка депутатів наполягали на тому, що "збройна агресія РФ проти України почалася у 2022 році". Однак українським парламентарям вдалося переконати депутатів у протилежному. "Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насилля під час російської окупації Криму, а потім - нападу на Донецьку та Луганську область", - доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.

Після цього правка була схвалена з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.

ВІДЕО ДНЯ

У підсумку резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.

Детальніше про розвиток події на сесії ПАРЄ читайте у статті "Україна програла вибори, але не асамблею: що відбулося у Страсбурзі"

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: