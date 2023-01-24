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ПАРЄ визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році

Вівторок, 24 січня 2023, 13:06

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила звіт та резолюцію за назвою "Сексуальне насильство у часи конфліктів", присвячену серед іншого питанню російської агресії проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Документ, підготовлений австрійською депутаткою Петрою Байр, містив лише побічні згадки про російську агресію, однак його вдалося суттєво змінити за допомогою правок, поданих українськими депутатами та парламентарями з держав-партнерів.

Серед поправок, поданих до документа, найбільші суперечки викликала поправка 4, що змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої і фактично некоректної фрази "у 2022 році війна повернулася до нашого континенту", депутати пропонували записати: "З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну".

Доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Петра Байр та низка депутатів наполягали на тому, що "збройна агресія РФ проти України почалася у 2022 році". Однак українським парламентарям вдалося переконати депутатів у протилежному. "Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насилля під час російської окупації Криму, а потім - нападу на Донецьку та Луганську область", - доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.

Після цього правка була схвалена з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти.

У підсумку резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.

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Детальніше про розвиток події на сесії ПАРЄ читайте у статті "Україна програла вибори, але не асамблею: що відбулося у Страсбурзі"

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Теми: ПАРЄРосія
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