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ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году

Вторник, 24 января 2023, 12:06

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчет и резолюцию под названием "Сексуальное насилие во времена конфликтов", посвященную среди прочего вопросу российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Документ, подготовленный австрийским депутатом Петрой Байр, содержал лишь побочные упоминания о российской агрессии, однако его удалось существенно изменить с помощью поправок, поданных украинскими депутатами и парламентариями из стран-партнеров.

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Среди поправок, поданных к документу, больше всего споров вызвала поправка 4, которая меняла описание ситуации в Европе. Вместо размытой и фактически некорректной фразы "в 2022 году война вернулась на наш континент", депутаты предлагали записать: "С февраля 2014 года Российская Федерация ведет агрессивную войну против Украины, которую она возобновила 24 февраля 2022 года массированным вторжением в Украину".

Докладчица и профильный комитет по вопросам равенства выступили против. Петра Байр и ряд депутатов настаивали на том, что "вооруженная агрессия РФ против Украины началась в 2022 году". Однако украинским парламентариям удалось убедить депутатов в обратном. Правка была одобрена с небольшим перевесом: 47 за, 43 против.

В итоге резолюцию с этой нормой утвердили единогласно: 126 депутатов проголосовали за.

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Темы: ПАСЕРосcия
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