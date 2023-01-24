Чиновник з Полтавщини хотів убити місцевого бізнесмена – його затримали

У Полтавській області місцевий чиновник вирішив убити бізнесмена і шукав кілера, але його викрили і затримали.

Джерело: Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ДБР: "Місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення". Вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у 5 тисяч доларів".



Деталі: Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами: завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв вже після отримання фото убитого.

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Злочинні наміри чиновника викрили правоохоронці і підготували спецоперацію з імітування убивства.



Працівники ДБР після нібито виконання "замовлення" передали посадовцю фотографії з "трупом" та деякі особисті речі потерпілого.

Фото ДБР

Чиновника затримали. Йому оголосили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).



Чоловікові загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

