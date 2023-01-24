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Чиновник с Полтавщины хотел убить местного бизнесмена – его задержали

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 12:53
Чиновник с Полтавщины хотел убить местного бизнесмена – его задержали
Фото ГБР

В Полтавской области местный чиновник решил убить бизнесмена и искал киллера, но его разоблачили и задержали.

Источник: Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ГБР: "Местный чиновник одного из районов Полтавщины длительное время конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы обуздать оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ". Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов".

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Детали: Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями: задаток передал еще в декабре 2022 года, а остальные обещал уже после получения фото убитого.

Преступные намерения чиновника разоблачили правоохранители и подготовили спецоперацию по имитации убийства.

Работники ГБР после якобы выполнения "заказа" передали чиновнику фотографии с "трупом" и некоторые личные вещи потерпевшего. 

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фото ГБР

Чиновника задержали. Ему объявили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Темы: Полтавская областьубийствоГБРОфис генпрокурора
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