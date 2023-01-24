Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник с Полтавщины хотел убить местного бизнесмена – его задержали

Ирина БалачукВторник, 24 января 2023, 13:53
Фото ГБР

В Полтавской области местный чиновник решил убить бизнесмена и искал киллера, но его разоблачили и задержали.

Источник: Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ГБР: "Местный чиновник одного из районов Полтавщины длительное время конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы обуздать оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить "заказ". Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов".

Детали: Деньги за убийство заказчик планировал передавать двумя частями: задаток передал еще в декабре 2022 года, а остальные обещал уже после получения фото убитого.

Преступные намерения чиновника разоблачили правоохранители и подготовили спецоперацию по имитации убийства.

Работники ГБР после якобы выполнения "заказа" передали чиновнику фотографии с "трупом" и некоторые личные вещи потерпевшего. 

 
фото ГБР

Чиновника задержали. Ему объявили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Полтавская областьубийствоГБРОфис генпрокурора
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ

Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

Залужный прокомментировал скандал в Минобороны и вступился за Резникова

видеоСША передают Украине 31 танк Abrams: Байден дал согласие

ЮНЕСКО предоставила центру Одессы статус Всемирного наследия под угрозой

Все новости...
Полтавская область
ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ
На Полтавщине также сбили "Шахед" ночью – отчет ОВА
В Днепре – взрывы, на Полтавщине работает ПВО
Последние новости
06:12
Канада готовится отправить Украине танки Leopard – СМИ
05:15
Оккупанты депортировали жителей села на Херсонщине – ЦНС
04:43
Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен
03:58
Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
02:55
видеоВо вторник российская ракета протаранила в Херсоне турецкое судно
02:45
обновлено в 02:45Над Киевской и Черкасской областями работает ПВО
02:21
Обстрелы Сумщины: россияне нанесли 60 ударов по приграничью
01:34
Днепропетровщина: враг атаковал промышленное предприятие
00:59
В Киевской и Днепропетровской областях – угроза воздушной атаки
00:30
Залужный обсудил с генералом Милли новый пакет военной помощи для Украины
Все новости...