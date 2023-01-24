Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Німеччини планує швидкий розгляд польського запиту про танки для України

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 13:50

Федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю".

Про це повідомив речник уряду на запит інформаційної агенції dpa, передає "Європейська правда", з посиланням на Spiegel.

Він підтвердив, що польська заявка на реекспорт танків була отримана.

Реклама:

За його словами, такі заявки будуть "розглянуті з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".

Міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер у коментарі Welt заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.

"Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення", - сказав Лінднер, не уточнивши, про які терміни може йтися.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вже вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц не дозволяв Польщі поставки танків.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: