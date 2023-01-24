Уряд Німеччини планує швидкий розгляд польського запиту про танки для України

Федеральний уряд Німеччини хоче розглянути заявку польського уряду на передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва "з необхідною терміновістю".

Про це повідомив речник уряду на запит інформаційної агенції dpa, передає "Європейська правда", з посиланням на Spiegel.

Він підтвердив, що польська заявка на реекспорт танків була отримана.

За його словами, такі заявки будуть "розглянуті з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур і керівних принципів експорту озброєнь".

Міністр економіки Німеччини Крістіан Лінднер у коментарі Welt заявив, що у Німеччині існує механізм схвалення заявок на реекспорт, і він буде застосований щодо танків Leopard 2, по дозвіл на передачу яких Україні звернулася Польща.

"Є усталена процедура. Коли надходить запит, офіційне звернення, тоді в уряді запускається ця процедура, а потім приймається рішення", - сказав Лінднер, не уточнивши, про які терміни може йтися.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Німеччина отримала офіційний запит Польщі щодо дозволу на передачу Україні німецьких танків Leopard 2, які стоять на озброєнні польської армії.

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