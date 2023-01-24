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Правительство Германии планирует быстрое рассмотрение польского запроса о танках для Украины

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 14:50

Федеральное правительство Германии хочет рассмотреть заявку польского правительства на передачу Украине танков Leopard 2 немецкого производства "с необходимой срочностью".

Об этом сообщил представитель правительства на запрос информационного агентства dpa, передает "Европейская правда", со ссылкой на Spiegel.

Он подтвердил, что польская заявка на реэкспорт танков была получена.

По его словам, такие заявки будут "рассмотрены с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта вооружений".

Министр экономики Германии Кристиан Линднер в комментарии Welt заявил, что в Германии существует механизм одобрения заявок на реэкспорт, и он будет применен в отношении танков Leopard 2, за разрешением на передачу которых Украине обратилась Польша.

"Есть устоявшаяся процедура. Когда поступает запрос, официальное обращение, тогда в правительстве запускается эта процедура, а затем принимается решение", - сказал Линднер, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия получила официальный запрос Польши относительно разрешения на передачу Украине немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении польской армии.

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Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" уже требует, чтобы канцлер Олаф Шольц не давал Польше разрешение на поставки танков.

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