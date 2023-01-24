Зеленський присвоїв Вільнюсу статус "Міста-рятівника" українців

Президент Володимир Зеленський указом присвоїв литовській столиці Вільнюсу почесну відзнаку "Місто-рятівник".

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента у вівторок, пише "Європейська правда".

"За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету постановляю присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятівник" місту Вільнюс (Литовська Республіка)", - йдеться у тексті указу.

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Вільнюс став черговим іноземним містом, удостоєним такого статусу, після польських Перемишля й Жешува, а також Праги.