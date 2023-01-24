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Зеленский присвоил Вильнюсу статус "Города-спасителя" украинцев

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 15:21
Вильнюс, переименованная улица с посольством РФ, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский указом присвоил литовской столице Вильнюсу почетную награду "Город-спаситель".

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента во вторник, пишет "Европейская правда".

"За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета постановляю присвоить почетную награду "Город-спаситель" городу Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в тексте указа.

Вильнюс стал очередным иностранным городом, удостоенным такого статуса, после польских Перемышля и Жешува, а также Праги.

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Темы: ЛитваЗеленскийбеженцы
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