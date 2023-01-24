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У Києві провели масштабну спецоперацію і ліквідували наркобанду

Євген КізіловВівторок, 24 січня 2023, 15:39
ілюстративне фото Getty Images

У ході "багатоетапної спецоперації" правоохоронці затримали у столиці 14 членів озброєного злочинного наркоугруповання. Вилучили кокаїну на 4 млн гривень.

Джерело: Київська обласна прокуратура у Telegram

Деталі: Слідство з'ясувало, що наркоторговці налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

Створив злочинну організацію 38-річний уродженець Херсонської області.

Усього були затримані 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок. Серед затриманих: організатор та його заступник, адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили пів кілограму кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

Також вилучено 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

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Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них - взято під варту.

 

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Теми: Київнаркотики
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