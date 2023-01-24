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У Києві провели масштабну спецоперацію і ліквідували наркобанду

Євген КізіловВівторок, 24 січня 2023, 14:39
У Києві провели масштабну спецоперацію і ліквідували наркобанду
ілюстративне фото Getty Images

У ході "багатоетапної спецоперації" правоохоронці затримали у столиці 14 членів озброєного злочинного наркоугруповання. Вилучили кокаїну на 4 млн гривень.

Джерело: Київська обласна прокуратура у Telegram

Деталі: Слідство з'ясувало, що наркоторговці налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

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Створив злочинну організацію 38-річний уродженець Херсонської області.

Усього були затримані 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок. Серед затриманих: організатор та його заступник, адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили пів кілограму кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

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Також вилучено 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них - взято під варту.

 

Теми: Київнаркотики
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