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В Киеве провели масштабную спецоперацию и ликвидировали наркобанду

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 15:39
иллюстративное фото Getty Images

В ходе "многоэтапной спецоперации" правоохранители задержали в столице 14 членов вооруженной преступной наркогруппировки. Изъяли кокаина на 4 млн гривен.

Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram

Детали: Следствие выяснило, что наркоторговцы наладили каналы поставки и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

Создал преступную организацию 38-летний уроженец Херсонской области.

Всего были задержаны 14 участников группы, в том числе две женщины. Среди задержанных: организатор и его заместитель, администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители.

Во время 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли полкилограмма кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен.

Также изъяты 54 тысячи долларов, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы, кастет, ножи, разрешения на травматическое оружие, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа.

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Кроме того, изъято 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы.

Организатору и участникам преступной группы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. 12 из них - взяты под стражу.

 

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Темы: Киевнаркотики
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