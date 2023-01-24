Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве провели масштабную спецоперацию и ликвидировали наркобанду

Евгений КизиловВторник, 24 января 2023, 14:39
В Киеве провели масштабную спецоперацию и ликвидировали наркобанду
иллюстративное фото Getty Images

В ходе "многоэтапной спецоперации" правоохранители задержали в столице 14 членов вооруженной преступной наркогруппировки. Изъяли кокаина на 4 млн гривен.

Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram

Детали: Следствие выяснило, что наркоторговцы наладили каналы поставки и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

Реклама:

Создал преступную организацию 38-летний уроженец Херсонской области.

Всего были задержаны 14 участников группы, в том числе две женщины. Среди задержанных: организатор и его заместитель, администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители.

Во время 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли полкилограмма кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Также изъяты 54 тысячи долларов, 3 тысячи евро, 160 тысяч гривен, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы, кастет, ножи, разрешения на травматическое оружие, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа.

Кроме того, изъято 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы.

Организатору и участникам преступной группы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. 12 из них - взяты под стражу.

 

Темы: Киевнаркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: