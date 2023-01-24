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До Києва прибув президент Фінляндії: обговорювалось питання передачі Leopard 2

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 14:54
До Києва прибув президент Фінляндії: обговорювалось питання передачі Leopard 2
Нііністьо і Зеленський. фото з Telegram президента Ффінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув до України з візитом.

Про це у Телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відео зустрічі з фінським колегою, пише "Європейська правда".

"Вітаю в Україні президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!" - написав Зеленський.

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Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, з міркувань безпеки візит Нііністьо не афішувався заздалегідь. Ці зустрічі, як зазначається, становлять загрозу безпеці насамперед для президента України Володимира Зеленського, адміністрацію якого Росія все ще намагається усунути від влади.

У другій половині дня Нііністьо зустрівся з Зеленським. Президенти обговорили військову допомогу Фінляндії та політичну підтримку України. За словами Нііністьо, питання надання Україні танків все ще залишається відкритим.

"Ми є єдиною країною поза НАТО, яка має "Леопардів". Ми також маємо довгий кордон з Росією, і це потрібно враховувати", заявив Нііністьо під час прес-конференції.

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За словами Нііністьо, існують різні ролі у наданні допомоги Україні, і Фінляндія бере активну участь у цій допомозі. На сьогоднішній день Фінляндія надала Україні 600 мільйонів євро у вигляді військової допомоги.

Напередодні глава МЗС Фінляндії заявив, що Фінляндія ще не визначила свою позицію щодо того, чи приєднається вона в той чи інший спосіб до коаліції, яка планує доставити танки Leopard Україні.

Вранці Саулі Нііністьо відвідав зруйновані Росією Бородянку і Бучу.

У Бородянці Нііністьо обговорив питання реконструкції та тимчасового житла, яке Фінляндія вже надала Україні. Він зазначив, що свого часу Фінляндія також отримувала житло від Швеції.

"Це нагадує мені моє дитинство. Я жив на вулиці, будинки якої називалися шведськими, тому що Швеція передала їх Фінляндії після Другої світової війни", - сказав Нііністьо супроводжуючій групі.

Теми: Фінляндія
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