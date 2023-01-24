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В Киев прибыл президент Финляндии: обсуждался вопрос передачи Leopard 2

"Европейская правда"Вторник, 24 января 2023, 14:54
В Киев прибыл президент Финляндии: обсуждался вопрос передачи Leopard 2
Ниинистьо и Зеленский. фото из Telegram президента Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинистьо прибыл в Украину с визитом.

Об этом в Телеграм сообщил президент Владимир Зеленский, обнародовав видео встречи с финским коллегой, пишет "Европейская правда".

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинистьо. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!" - написал Зеленский.

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Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, из соображений безопасности визит Ниинистьо не афишировался заранее. Эти встречи, как отмечается, представляют угрозу безопасности прежде всего для президента Украины Владимира Зеленского, администрацию которого Россия все еще пытается отстранить от власти.

Во второй половине дня Ниинистьо встретился с Зеленским. Президенты обсудили военную помощь Финляндии и политическую поддержку Украины. По словам Ниинистьо, вопрос предоставления Украине танков все еще остается открытым.

"Мы являемся единственной страной вне НАТО, которая имеет "Леопардов". Мы также имеем длинную границу с Россией, и это нужно учитывать", заявил Ниинистьо во время пресс-конференции.

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По словам Ниинистьо, существуют различные роли в оказании помощи Украине, и Финляндия активно участвует в этой помощи. На сегодняшний день Финляндия предоставила Украине 600 миллионов евро в виде военной помощи.

Накануне глава МИД Финляндии заявил, что Финляндия еще не определила свою позицию относительно того, присоединится ли она тем или иным образом к коалиции, которая планирует доставить танки Leopard Украине.

Утром Саули Ниинистьо посетил разрушенные Россией Бородянку и Бучу.

В Бородянке Ниинистьо обсудил вопросы реконструкции и временного жилья, которое Финляндия уже предоставила Украине. Он отметил, что в свое время Финляндия также получала жилье от Швеции.

"Это напоминает мне мое детство. Я жил на улице, дома которой назывались шведскими, потому что Швеция передала их Финляндии после Второй мировой войны", - сказал Ниинистьо сопровождающей группе.

Темы: Финляндия
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