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Німецькі ліві вимагають відхилити заявку Польщі на поставку Україні танків

"Європейська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 15:21

Німецькі ліві вважають, що уряд Олафа Шольца повинен відхилити польську заявку на постачання Україні бойових танків німецького виробництва

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, заявила співлідерка фракції лівих у Бундестазі Аміра Мохамед Алі.

 "Тут правильно сказати: ні, ми цього не робимо", - сказала вона перед зустріччю фракції в Берліні, попередивши, що у разі поставки танків війна може розширитися.

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"Постачати танки Leopard - це не холодильники. Йдеться про машини для вбивства", – додала Мохамед Алі. 

Аналогічну заяву зробила представниця фракції із зовнішньої політики Севім Дагделен.

"Канцлер Шольц не повинен схвалювати поставки танків в Україну, щоб Німеччина не була втягнута все глибше у війну, але повинен нарешті розпочати дипломатичні ініціативи щодо припинення вогню та домовлятися про мир", - сказала вона.

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Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" також вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц не дозволяв Польщі поставки танків.

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. 

В німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

Теми: ПольщаУкраїна
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