Німецькі ліві вимагають відхилити заявку Польщі на поставку Україні танків

Німецькі ліві вважають, що уряд Олафа Шольца повинен відхилити польську заявку на постачання Україні бойових танків німецького виробництва

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, заявила співлідерка фракції лівих у Бундестазі Аміра Мохамед Алі.

"Тут правильно сказати: ні, ми цього не робимо", - сказала вона перед зустріччю фракції в Берліні, попередивши, що у разі поставки танків війна може розширитися.

"Постачати танки Leopard - це не холодильники. Йдеться про машини для вбивства", – додала Мохамед Алі.

Аналогічну заяву зробила представниця фракції із зовнішньої політики Севім Дагделен.

"Канцлер Шольц не повинен схвалювати поставки танків в Україну, щоб Німеччина не була втягнута все глибше у війну, але повинен нарешті розпочати дипломатичні ініціативи щодо припинення вогню та домовлятися про мир", - сказала вона.

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" також вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц не дозволяв Польщі поставки танків.

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У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2.

В німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.