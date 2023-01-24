Немецкие левые требуют отклонить заявку Польши на поставку Украине танков

Немецкие левые считают, что правительство Олафа Шольца должно отклонить польскую заявку на поставку Украине боевых танков немецкого производства

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, заявила соруководитель фракции левых в Бундестаге Амира Мохамед Али.

"Здесь правильно сказать: нет, мы этого не делаем", - сказала она перед встречей фракции в Берлине, предупредив, что в случае поставки танков война может расшириться.

"Поставлять танки Leopard - это не холодильники. Речь идет о машинах для убийства", - добавила Мохамед Али.

Аналогичное заявление сделала представитель фракции по внешней политике Севим Дагделен.

"Канцлер Шольц не должен одобрять поставки танков в Украину, чтобы Германия не была втянута все глубже в войну, но должен наконец начать дипломатические инициативы по прекращению огня и договариваться о мире", - сказала она.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" также требует, чтобы канцлер Олаф Шольц не позволял Польше поставки танков.

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Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2.

В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.